الثلاثاء 2025-12-02 04:23 م

6.3 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

الثلاثاء، 02-12-2025 03:39 م

الوكيل الإخباري-    بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الثلاثاء، 6.3 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.1 مليون سهم، نفذت من خلال 2702 عقد.

وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم إلى 3426 نقطة، بانخفاض نسبته 0.02 بالمئة، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.34 بالمئة، في قطاع الصناعة بنسبة 0.10 بالمئة، بينما انخفض الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.18 بالمئة.

 
 


