6.3 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم إلى 3426 نقطة، بانخفاض نسبته 0.02 بالمئة، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.34 بالمئة، في قطاع الصناعة بنسبة 0.10 بالمئة، بينما انخفض الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.18 بالمئة.
