6.3 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الثلاثاء، 6.3 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.1 مليون سهم، نفذت من خلال 2702 عقد.

