6.3 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم إلى 3627 نقطة، بانخفاض نسبته 0.05 بالمئة، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.32 بالمئة، بينما انخفض الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.22 بالمئة، و في القطاع المالي بنسبة 0.08 بالمئة.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 85 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 23 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و 31 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.
