الأحد 2026-03-08 04:58 م

6.3 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

6.3 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان
6.3 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان
 
الأحد، 08-03-2026 03:42 م
الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الأحد، 6.3 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 1.9 مليون سهم، نفذت من خلال 1901 عقد.اضافة اعلان


وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم إلى 3627 نقطة، بانخفاض نسبته 0.05 بالمئة، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.32 بالمئة، بينما انخفض الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.22 بالمئة، و في القطاع المالي بنسبة 0.08 بالمئة.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 85 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 23 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و 31 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ة

عربي ودولي الشيخ محمد بن زايد: الإمارات بخير وستخرج بشكل أقوى

ز

عربي ودولي إيران تتهم الولايات المتحدة وإسرائيل بدخول الحرب في "مرحلة جديدة خطيرة"

ز

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي: مقتل جنديين في جنوب لبنان

ن

أخبار محلية مجمع اللغة العربية يتيح معجم "ألفاظ الحياة العامة في الأردن" على موقعه الإلكتروني

افتتاح تجريبي لمركز الخدمات الحكومي في شمال عمّان

أخبار محلية افتتاح تجريبي لمركز الخدمات الحكومي في شمال عمّان

6.3 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

اقتصاد محلي 6.3 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

إليك أبرز ما جاء في اجتماع النواب الخاص بمشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي

أخبار محلية إليك أبرز ما جاء في اجتماع النواب الخاص بمشروع القانون المعدل لقانون الضمان الاجتماعي

رئيس مجلس الأعيان يهنئ الأردنيات بمناسبة يوم المرأة العالمي

أخبار محلية رئيس مجلس الأعيان يهنئ الأردنيات بمناسبة يوم المرأة العالمي



 




الأكثر مشاهدة