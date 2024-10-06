6.3 % نمو صادرات القطاع الخاص القطري للأردن

الوكيل الإخباري- سجلت قيمة صادرات القطاع الخاص القطري للأردن خلال الربع الثاني من العام الحالي ، نموا بنسبة 6.3 بالمئة، مقارنة بالربع الأول من العام.

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ووفقا لتقرير نشاط القطاع الخاص القطري الصادر عن غرفة تجارة وصناعة قطر، بلغت قيمة صادرات هذا القطاع للأردن خلال الربع الثاني من العام الحالي نحو 182 مليون ريال (50 مليون دولار) قياسا بالربع الأول.



وذكر التقرير أن صادرات القطاع الخاص القطري للسوق الأردني، تتركز على عدة سلع ومنتجات أبرزها السماد العضوي، قضبان الحديد، والمحاليل الطبية، وبعض السلع والمنتجات الغذائية والاستهلاكية، إضافة إلى العديد من المواد الكيماوية المتنوعة، مثل زيوت السيارات وحمض السلوفنيك واللوترين وقوالب الألمنيوم، والبارافين، والبولي إثيلين، والأسمدة الكيماوية بمختلف أنواعها واستخداماتها، وأكياس البلاستيك، وزيوت محركات السيارات.



وكشفت التقرير عن ارتفاع صادرات القطاع الخاص القطري بنسبة 3.5 بالمئة خلال الربع الثاني من العام الحالي ، لتصل إلى حوالي 2.62 مليار ريال، حسب شهادة المنشأ الصادرة من غرفة تجارة وصناعة قطر، مقارنة بما كانت عليه قيمتها خلال الربع الأول حيث بلغت حوالي 2.53 مليار ريال.



وأشار التقرير إلى أن مجموعة دول آسيا قد تصدرت قائمة أهم وجهات صادرات القطاع الخاص القطري حسب شهادات المنشأ خلال الربع الثاني من العام الحالي، حيث استقبلت دول هذه المجموعة صادرات قيمتها حوالي 1.2 مليار ريال بنسبة 45.6 بالمئة من إجمالي الصادرات، وجاءت في المرتبة الثانية مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي التي استقبلت ما نسبته 23.9 بالمئة من إجمالي الصادرات وما قيمته حوالي (625.62) مليون ريال.



وحلت في المرتبة الثالثة مجموعة دول الاتحاد الأوروبي التي استقبلت صادرات قيمتها حوالي (543.43) مليون ريال بنسبة 20.7 بالمئة من إجمالي الصادرات، ثم في المرتبة الرابعة مجموعة دول المنطقة العربية (باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي) بقيمة صادرات بلغت (145.96) مليون ريال وبنسبة 5.6 بالمئة من إجمالي الصادرات، وجاءت في المرتبة الخامسة مجموعة دول أوروبية أخرى حيث استقبلت صادرات بلغت قيمتها حوالي (76.82) مليون ريال بما نسبته حوالي 2.9 بالمئة من إجمالي الصادرات، ثم دول أفريقيا "باستثناء الدول العربية الإفريقية" في المرتبة السادسة بقيمة بلغت حوالي (21.06) مليون ريال وبنسبة 0.8 بالمئة، وحلت الولايات المتحدة الأميركية في المرتبة السابعة بقيمة بلغت حوالي (6.75) مليون ريال بنسبة 0.3 بالمئة من إجمالي الصادرات.



وفي المرتبة الثامنة حلت مجموعة دول أميركية أخرى بنسبة 0.2 بالمئة وبقيمة صادرات إليها بلغت حوالي (5.43) مليون ريال، وأخيرا مجموعة أوقيانوسيا بنسبة 0.06 بالمئة، وبقيمة صادرات بلغت حوالي (1.53) مليون ريال.