6.3 % نمو نصيب الفرد الكهربائي بالأردن 2023

وبلغت كمية الطاقة المستهلكة العام الماضي 19113 (جيجا.واط.ساعة)، منها منزلي واعتيادي 8856 بنسبة 46.3 %، تجاري وفنادق 2627 بنسبة 13.7 %، صناعي 3314 بنسبة 17.3 %، زراعي وضخ المياه 2735 بنسبة 14.3 %، إنارة الشوارع 356 بنسبة 1.9 %، وأخرى وتضم "إذاعة وتلفزيون، القوات المسلحة، قطاع الاتصالات، شحن المركبات، المستشفيات الخاصة، البنوك" 1225 بنسبة 6.4 %.
ووفقا للنشرة الإحصائية المنشورة على موقع الهيئة الإلكتروني، بلغ عدد المشتركين بالتيار الكهربائي خلال العام الماضي 2533733 مشتركا بنسبة نمو 2 %مقارنة بالعام 2022، موزعين على "شركة الكهرباء الأردنية 1614191 مشتركا، شركة كهرباء إربد 630925 مشتركا وشركة توزيع الكهرباء 288617 مشتركا".
وانخفضت نسبة الفقد الكهربائي للتوزيع بنسبة 6.4 %خلال عام 2023.
بترا
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