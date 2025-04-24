%6.5 تراجع الطلب على المشتقات النفطية خلال الربع الأول من العام الحالي

الوكيل الإخباري- تراجع استهلاك المشتقات النفطية محليا خلال الربع الأول من عام 2025، بنسبة 6.5%؛ ليسجل 852 مليون لتر، مقارنة بـ 912 مليون لتر، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، وفق بيانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية.

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و بينت وزارة الطاقة، أن الطلب على مادة البنزين (أوكتان 90) سجل انخفاضا كبيرا خلال الأشهر الثلاثة من العام الحالي بنسبة وصلت إلى 10.7% ليسجل حجم مبيعات بلغ 344 مليون لتر، مقارنة مع 385 مليون لتر، للفترة ذاتها من عام 2024.



وانخفض الطلب على مادة البنزين (أوكتان 95) بنسبة 1.2% خلال فترة المقارنة، ليصل حجم مبيعاتها إلى 34 مليون لتر.



كما انخفض الطلب على مادة السولار بنسبة 2.6%؛ ليصل حجم مبيعاتها إلى أكثر من 429 مليون لتر، مقارنة مع 440 مليون لتر، في الربع الأول من عام 2024.