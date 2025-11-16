6.6 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمّان

وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم إلى 3404 نقاط، بانخفاض نسبته 0.55%، إذ انخفض الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.74%، وفي قطاع الخدمات بنسبة 0.28%، وفي قطاع الصناعة بنسبة 0.02%.
