6.6 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمّان

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمّان، الأحد، 6.6 مليون دينار، وعدد الأسهم المتداولة 3.1 مليون سهم، نفذت من خلال 2706 عقود.

