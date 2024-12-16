6.7 مليار دولار إجمالي الدخل السياحي للأردن

03:55 م

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الوكيل الإخباري- بلغ إجمالي الدخل السياحي للمملكة خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من عام 2024 حوالي 6,691.7 مليون دولار، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 3.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، ويعزى ذلك إلى تراجع أعداد السياح بنسبة 4.9% . اضافة اعلان





ورغم التراجع الإجمالي، شهد الدخل السياحي من الأردنيين المغتربين والعرب ارتفاعاً بنسبة 7.4% و12.5% على التوالي، بينما سجل انخفاض كبير في الدخل السياحي من الجنسيات الأوروبية بنسبة 55.4%، والأمريكية بنسبة 37.4%، والجنسيات الأخرى بنسبة 17.8%.



وفي المقابل، ارتفع الإنفاق على السياحة الخارجية بنسبة 3.3% ليصل إلى 1,789.0 مليون دولار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.