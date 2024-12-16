6.7 مليار دولار إجمالي الدخل السياحي للأردن

ورغم التراجع الإجمالي، شهد الدخل السياحي من الأردنيين المغتربين والعرب ارتفاعاً بنسبة 7.4% و12.5% على التوالي، بينما سجل انخفاض كبير في الدخل السياحي من الجنسيات الأوروبية بنسبة 55.4%، والأمريكية بنسبة 37.4%، والجنسيات الأخرى بنسبة 17.8%.
وفي المقابل، ارتفع الإنفاق على السياحة الخارجية بنسبة 3.3% ليصل إلى 1,789.0 مليون دولار مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
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