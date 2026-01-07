6.8 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3560 نقطة، بانخفاض نسبته 0.6 بالمئة، إذ انخفض الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.73 بالمئة، وفي قطاع الصناعة بنسبة 0.60 بالمئة، وفي قطاع الخدمات بنسبة 0.22 بالمئة.
-
أخبار متعلقة
-
انخفاض أسعار الذهب في الأردن الاربعاء
-
ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء
-
2080 طنا من الخضار وردت للسوق المركزي اليوم
-
قفزة كبيرة على أسعار الذهب محلياً في التسعيرة الثالثة
-
7.2 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان
-
الذهب يحلق من جديد في الأردن الاثنين
-
هيئة الأوراق المالية: لن يُفتح التداول على كل الأصول الافتراضية
-
"صناعة عمّان" تبحث تعزيز التبادل التجاري مع عُمان