6.8 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

الوكيل الإخباري- - بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الأربعاء، 6.8 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.6 مليون سهم، نفذت من خلال 3346 عقدا.

اضافة اعلان