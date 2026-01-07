الأربعاء 2026-01-07 03:46 م

6.8 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

الأربعاء، 07-01-2026 03:11 م

الوكيل الإخباري-   - بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الأربعاء، 6.8 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.6 مليون سهم، نفذت من خلال 3346 عقدا.

وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3560 نقطة، بانخفاض نسبته 0.6 بالمئة، إذ انخفض الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.73 بالمئة، وفي قطاع الصناعة بنسبة 0.60 بالمئة، وفي قطاع الخدمات بنسبة 0.22 بالمئة.

 
 


