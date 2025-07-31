66.9 دينارا سعر غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية الخميس

وبحسب التسعيرة ، بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلبًا بين المواطنين 66.900 دينارًا في محلات الصاغة، فيما بلغ سعر الشراء 64.700 دينارًا.
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67.2 دينارا سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية الثلاثاء