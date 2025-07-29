67.2 دينارا سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية الثلاثاء

وبحسب التسعيرة اليومية، بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلبًا بين المواطنين 67.2 دينارًا في محلات الصاغة، فيما بلغ سعر الشراء 65 دينارًا.
كما بلغت أسعار بيع غرام الذهب لعيارات 24 و18 و14 في محلات الصاغة، 77.2 دينارًا، 59.60 دينارًا 45.3 دينارًا على التوالي.
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