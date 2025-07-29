67.2 دينارا سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية الثلاثاء

الوكيل الإخباري- استقرت أسعار الذهب في الأسواق المحلية، الثلاثاء، وفقًا للنقابة العامة لأصحاب محلات صياغة وتجارة الحلي والمجوهرات.

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وبحسب التسعيرة اليومية، بلغ سعر بيع غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلبًا بين المواطنين 67.2 دينارًا في محلات الصاغة، فيما بلغ سعر الشراء 65 دينارًا.