الثلاثاء 2024-10-29 01:14 م
 

674 مليون دينار فائض الميزان التجاري للمملكة مع أميركا خلال 8 أشهر

علما الأردن والولايات المتحدة
علما الأردن والولايات المتحدة
الثلاثاء، 29-10-2024 01:04 م

الوكيل الإخباري- سجل الميزان التجاري للمملكة مع الولايات المتحدة الأميركية منذ مطلع العام الحالي لنهاية شهر آب الماضي، فائضاً مقداره 674 مليون دينار.

اضافة اعلان


وبحسب أرقام رصدتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا) مستندة على بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، واصلت الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة الأميركية لنهاية شهر آب الماضي لهذا العام نموها، لتبلغ 1.504 مليار دينار، مقابل 1.325 مليار دينار للفترة نفسها من العام السابق، بارتفاع نسبته 13.5 بالمئة.


وحول مستوردات المملكة من السوق الأميركي، بلغت قيمتها لذات الفترة حوالي 830 مليون دينار، مقابل 832 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، بانخفاض نسبته 0.2 بالمئة.


وعليه، فقد ارتفعت حجم التبادلات التجارية بين البلدين لنهاية آب الماضي من العام الحالي، ليصل إلى 2.334 مليار دينار، مقابل 2.157 مليار دينار للفترة نفسها من العام السابق.


ووفقا للمعطيات الإحصائية، تشكل الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة 26.6 بالمئة، من إجمالي قيمة الصادرات الأردنية.


وتتركز الصادرات الأردنية إلى السوق الأميركية، على الألبسة وتوابعها، والحلي المجوهرات، الأسمدة، ومحضرات الصيدلة، وخدمات التكنولوجيا المعلوماتية، والمواد الغذائية والمنتجات الحيوانية الحية، إضافة إلى الصناعات الهندسية.


وتتمثل مستوردات المملكة من أميركا، في المنتجات المعدنية ومعدات النقل والآلات والأجهزة الكهربائية والحبوب والمنتجات الكيماوية والأجهزة الطبية ومنتجات صناعة الأغذية وعجينة الخشب ومنتجات حيوانية، والأثاث ومصنوعات من حديد، والألبسة المستعملة والزيوت والدهون النباتية والخشب ومصنوعاته.


يشار إلى أن اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية وقعت في شهر تشرين الأول عام 2000، ودخلت حيز التنفيذ بنحو كامل في كانون الثاني عام 2010، وعملت هذه الاتفاقية على رفع التبادل التجاري الثنائي بنسبة تقدر بنحو 800 بالمئة.

 
gnews

أحدث الأخبار

البنك المركزي الأردني

أخبار محلية تحذير صادر عن البنك المركزي الأردني

دائرة الأحوال المدنية والجوازات

أخبار محلية استكمال الربط الإلكتروني مع 36 بعثة دبلوماسية تقدم خدمات جوازات السفر

قصف على غزة

فلسطين "حماس": مجزرة بيت لاهيا إمعان في الإبادة والتطهير العرقي الذي يرتكبه الكيان الصهيوني

علما الأردن والولايات المتحدة

اقتصاد محلي 674 مليون دينار فائض الميزان التجاري للمملكة مع أميركا خلال 8 أشهر

وزارة المياه

أخبار محلية المياه: ضبط اعتداءات على خطوط رئيسية في الشونة الجنوبية

جانل

عربي ودولي استخبارات سيئول ترصد نشاط "الابنة المحترمة" لزعيم كوريا الشمالية

حسن يوسف

فن ومشاهير وفاة الفنان المصري الكبير حسن يوسف

ا

أخبار محلية فصل التيار الكهربائي عن مناطق في الأغوار الشمالية الأربعاء



 

الأكثر مشاهدة