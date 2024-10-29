674 مليون دينار فائض الميزان التجاري للمملكة مع أميركا خلال 8 أشهر

الوكيل الإخباري- سجل الميزان التجاري للمملكة مع الولايات المتحدة الأميركية منذ مطلع العام الحالي لنهاية شهر آب الماضي، فائضاً مقداره 674 مليون دينار.

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وبحسب أرقام رصدتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا) مستندة على بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، واصلت الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة الأميركية لنهاية شهر آب الماضي لهذا العام نموها، لتبلغ 1.504 مليار دينار، مقابل 1.325 مليار دينار للفترة نفسها من العام السابق، بارتفاع نسبته 13.5 بالمئة.



وحول مستوردات المملكة من السوق الأميركي، بلغت قيمتها لذات الفترة حوالي 830 مليون دينار، مقابل 832 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، بانخفاض نسبته 0.2 بالمئة.



وعليه، فقد ارتفعت حجم التبادلات التجارية بين البلدين لنهاية آب الماضي من العام الحالي، ليصل إلى 2.334 مليار دينار، مقابل 2.157 مليار دينار للفترة نفسها من العام السابق.



ووفقا للمعطيات الإحصائية، تشكل الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة 26.6 بالمئة، من إجمالي قيمة الصادرات الأردنية.



وتتركز الصادرات الأردنية إلى السوق الأميركية، على الألبسة وتوابعها، والحلي المجوهرات، الأسمدة، ومحضرات الصيدلة، وخدمات التكنولوجيا المعلوماتية، والمواد الغذائية والمنتجات الحيوانية الحية، إضافة إلى الصناعات الهندسية.



وتتمثل مستوردات المملكة من أميركا، في المنتجات المعدنية ومعدات النقل والآلات والأجهزة الكهربائية والحبوب والمنتجات الكيماوية والأجهزة الطبية ومنتجات صناعة الأغذية وعجينة الخشب ومنتجات حيوانية، والأثاث ومصنوعات من حديد، والألبسة المستعملة والزيوت والدهون النباتية والخشب ومصنوعاته.