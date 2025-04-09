7 مليار دولار احتياطات الأردن من الذهب

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الوكيل الإخباري- سجلت احتياطيات الأردن من الذهب رقما ً قياسا ً جديدا ً حيث وصلت إلى 7 مليارات دولار. اضافة اعلان





جاء ذلك في بيانات صادرة عن البنك المركزي اليوم الأربعاء، حيث أشار أنّ هذه الاحتياطات سجلت حتى نهاية آذار الماضي.