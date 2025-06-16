7.2 مليارات دينار حوالات نقدية عبر "كليك" منذ بداية العام الحالي

الوكيل الإخباري- ارتفعت قيمة حركات الدفع الإلكتروني عبر "كليك" لتصل إلى 1.64 مليار دينار خلال شهر أيار الماضي، بارتفاع نسبته 10.3% مقارنة بشهر نيسان الماضي الذي بلغت فيه القيمة 1.48 مليار دينار، وفق إحصاءات الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتسوية (جوباك).

اضافة اعلان



وتشير البيانات إلى تنفيذ نحو 13.73 مليون حركة مسجلة الشهر الماضي، بارتفاع نسبته 19.2%، مقارنة بـ 11.52 مليون حركة خلال شهر نيسان.



ومنذ بداية العام الحالي، وصل عدد حركات "كليك" المنفذة خلال الأشهر الخمسة الماضية إلى 57.58 مليون حركة، وبقيمة إجمالية بلغت 7.29 مليارات دينار.



وأما بالنسبة إلى قاعدة المستخدمين، فقد ارتفع عدد مستخدمي "كليك" في الأردن إلى 1.85 مليون مستخدم، بزيادة بلغت 1.9% خلال شهر أيار الماضي.



ووفق الإحصاءات، فإن 96.2% من مستخدمي المنصة هم من الجنسية الأردنية، حيث يشكل الأردنيون 1.78 مليون مستخدم، بينما بلغ عدد المستخدمين من جنسيات أخرى 70 ألف مستخدم بنسبة 3.8%.



وكشفت البيانات أن النسبة الأكبر من مستخدمي "كليك" في الأردن هم من الذكور بنسبة 62%، مقارنة بنحو 35.1% من الإناث، فيما تُعد فئة الشباب من 18 إلى 30 عامًا الشريحة الأكثر نشاطًا واستخدامًا للخدمة.