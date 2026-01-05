7.2 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3567 نقطة، بانخفاض نسبته 0.85 بالمئة، إذ انخفض الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 1.10 بالمئة، وفي قطاع الصناعة بنسبة 0.44 بالمئة، وفي قطاع الخدمات بنسبة 0.40 بالمئة.
