7.2 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الاثنين، 7.2 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.1 مليون سهم، نفذت من خلال 3447 عقدا.

اضافة اعلان