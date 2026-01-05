الإثنين 2026-01-05 06:08 م

7.2 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

بورصة عمان
الإثنين، 05-01-2026 04:45 م

الوكيل الإخباري-    بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الاثنين، 7.2 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.1 مليون سهم، نفذت من خلال 3447 عقدا.

وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3567 نقطة، بانخفاض نسبته 0.85 بالمئة، إذ انخفض الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 1.10 بالمئة، وفي قطاع الصناعة بنسبة 0.44 بالمئة، وفي قطاع الخدمات بنسبة 0.40 بالمئة.

 
 


