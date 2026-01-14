7.8 مليار دولار الدخل السياحي للأردن العام الماضي بارتفاع 7.6%

الوكيل الإخباري- تشير البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي إلى ارتفاع الدخل السياحي خلال شهر كانون الأول من عام 2025 بنسبة 15.1% ليبلغ 630.0 مليون دولار، وذلك بالمقارنة مع ارتفاع نسبته 8.0% ليبلغ 547.2 مليون دولار خلال ذات الشهر من العام الماضي.

