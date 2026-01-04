7.9 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم للإغلاق إلى 3598 نقطة، بانخفاض نسبته 0.38 بالمئة، إذ انخفض الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.57 بالمئة، وفي القطاع المالي بنسبة 0.47 بالمئة، بينما ارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.33 بالمئة.
