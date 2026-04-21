740.1 مليون دولار حوالات المغتربين الأردنيين خلال شهرين

04:57 م

الوكيل الإخباري- أشارت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي الأردني، الاثنين، إلى ارتفاع إجمالي حوالات العاملين الواردة إلى المملكة بنسبة 12.7% خلال الشهرين الأولين من عام 2026، ليبلغ 740.1 مليون دولار.





وارتفعت الحوالات الصادرة من المملكة بنسبة 11.9% لتبلغ 307.5 مليون دولار.





