الثلاثاء 2026-04-21 05:38 م

740.1 مليون دولار حوالات المغتربين الأردنيين خلال شهرين

نقود أردنية
الوكيل الإخباري-    أشارت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي الأردني، الاثنين، إلى ارتفاع إجمالي حوالات العاملين الواردة إلى المملكة بنسبة 12.7% خلال الشهرين الأولين من عام 2026، ليبلغ 740.1 مليون دولار.اضافة اعلان


وارتفعت الحوالات الصادرة من المملكة بنسبة 11.9% لتبلغ 307.5 مليون دولار.
 
 


أحدث الأخبار

الأكثر مشاهدة

 