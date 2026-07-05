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768 مليون دينار صادرات تجارة عمان بالنصف الأول من العام الحالي

غرفة تجارة عمّان
غرفة تجارة عمان
 
الأحد، 05-07-2026 12:15 م

الوكيل الإخباري-    ارتفعت قيمة شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمان لتصدير بضائع وسلع الى دول عربية وأجنبية بالنصف الأول من العام الحالي بنسبة 25.2 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

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وحسب معطيات إحصائية للغرفة، وصلت صادرات غرفة تجارة عمان من خلال شهادات المنشأ التي أصدرتها بالنصف الأول من العام الحالي لنحو 768 مليون دينار، مقابل 613 مليون دينار للفترة نفسها من 2025.


وبلغ عدد شهادات المنشأ التي أصدرتها تجارة عمان بالنصف الأول من العام الحالي 20548 شهادة، مقابل 18354 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة نسبتها 12 بالمئة.

 
 


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