768 مليون دينار صادرات تجارة عمان بالنصف الأول من العام الحالي

الوكيل الإخباري- ارتفعت قيمة شهادات المنشأ التي أصدرتها غرفة تجارة عمان لتصدير بضائع وسلع الى دول عربية وأجنبية بالنصف الأول من العام الحالي بنسبة 25.2 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

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وحسب معطيات إحصائية للغرفة، وصلت صادرات غرفة تجارة عمان من خلال شهادات المنشأ التي أصدرتها بالنصف الأول من العام الحالي لنحو 768 مليون دينار، مقابل 613 مليون دينار للفترة نفسها من 2025.