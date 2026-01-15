الخميس 2026-01-15 05:19 م

8 ملايين دينار حجم التداول في بورصة عمان

ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان بنسبة 0.29% في أسبوع
بورصة عمان
 
الخميس، 15-01-2026 05:08 م

الوكيل الإخباري-    بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الخميس، 8 ملايين دينار، وعدد الأسهم المتداولة 5.1 مليون سهم، نفذت من خلال 3612 عقدا.

اضافة اعلان


وعن مستويات الأسعار، فقد انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3540 نقطة، بانخفاض نسبته 0.34 بالمئة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ا

أسواق ومال أول استحواذ مصرفي أجنبي في سوريا بعد سقوط الأسد

ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار أسهم بورصة عمان بنسبة 0.29% في أسبوع

اقتصاد محلي 8 ملايين دينار حجم التداول في بورصة عمان

نادي المعلمين في الطفيلة يسيّر أولى رحلات العمرة بمشاركة 165 معلما

أخبار محلية نادي المعلمين في الطفيلة يسيّر أولى رحلات العمرة بمشاركة 165 معلما

إرادة ملكية

أخبار محلية إرادة ملكية للسفير أبو وندي

ل

أخبار محلية وزارة الزراعة تبحث ومنظمة الفاو مبادرة "يدا بيد"

ت

أخبار محلية العقبة تستقبل أفواجا سياحية من معبر وادي عربة

ا

أخبار محلية بحث التعاون بين "الأعلى لذوي الإعاقة" ووزارة الشباب

العيسوي

أخبار محلية العيسوي ينقل تعازي الملك وولي العهد إلى عشائر العدوان والضمور والعموش



 




الأكثر مشاهدة