8 ملايين دينار حجم التداول في بورصة عمان

وعن مستويات الأسعار، فقد انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3540 نقطة، بانخفاض نسبته 0.34 بالمئة.
-
أخبار متعلقة
-
الإحصاءات: انخفاض أسعار الدجاج اللاحم بنسبة 4 بالمئة خلال عام 2025
-
الأردن يستورد 1.7 مليون جهاز خلوي بقيمة 162 مليون دينار
-
انخفاض ملحوظ على أسعار الذهب في الأردن الخميس
-
%47.4 ارتفاع أعداد زوار مدينة أم قيس الأثرية خلال 11 شهرا
-
2 مليار دولار إنفاق الأردنيين على السياحة في الخارج العام الماضي
-
7.8 مليار دولار الدخل السياحي للأردن العام الماضي بارتفاع 7.6%
-
خدمات نوعية تقدمها غرفة صناعة الأردن لدعم الصادرات
-
4.1 مليار دولار إجمالي حوالات المغتربين الأردنيين العام حتى نهاية تشرين الثاني الماضي