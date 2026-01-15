8 ملايين دينار حجم التداول في بورصة عمان

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الخميس، 8 ملايين دينار، وعدد الأسهم المتداولة 5.1 مليون سهم، نفذت من خلال 3612 عقدا.

اضافة اعلان