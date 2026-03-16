8.1 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الاثنين، 8.1 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.1 مليون سهم، نفذت من خلال 2362 عقدا.





وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم إلى 3650 نقطة، بانخفاض نسبته 0.23 بالمئة، إذ ارتفع الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.93 بالمئة، وفي قطاع الخدمات بنسبة 0.09 بالمئة، بينما انخفض الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.70 بالمئة.



وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة والبالغ عددها 91 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 28 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و 34 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.







