الأحد 2026-05-10 05:14 م

8.1 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

الأحد، 10-05-2026 03:24 م

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الأحد، 8.1 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.5 مليون سهم، نفذت من خلال 3256 عقدا.

وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3856 نقطة، بانخفاض نسبته 0.16 بالمئة، إذ انخفض الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.20 بالمئة، وفي قطاع الصناعة بنسبة 0.08 بالمئة، وفي قطاع الخدمات بنسبة 0.05 بالمئة.


وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 95 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 29 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و 31 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

 
 


