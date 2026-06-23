الثلاثاء 2026-06-23 04:33 م

8.1 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
بورصة عمان
 
الثلاثاء، 23-06-2026 04:04 م

الوكيل الإخباري-    بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الثلاثاء، 8.1 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3 مليون سهم، نفذت من خلال 3222 عقدا.

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وعن مستويات الأسعار، فقد انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم إلى 3900 نقطة، بانخفاض نسبته 1.19 بالمئة.

 
 


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