8.1 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

وعن مستويات الأسعار، فقد انخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم إلى 3900 نقطة، بانخفاض نسبته 1.19 بالمئة.
-
أخبار متعلقة
-
الحكومة اليابانية تموّل مشروع إنشاء بنية تحتية لحصاد المياه في منطقة وادي عربة
-
انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء
-
تعرف على أسعار الخضار والفواكه في الأردن اليوم
-
15.4 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان
-
4372 طنا من الخضار ترد السوق المركزي اليوم
-
ارتفاع كبير على أسعار الذهب في الاردن الإثنين
-
10 ملايين دينار حجم التداول في بورصة عمان
-
تعرف على أسعار الليرة الانجليزية والرشادية في الأردن اليوم