الثلاثاء 2024-10-08 04:00 م
 

8,33 مليون حوالة مُنفذة في الأردن منذ مطلع 2024

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 08-10-2024 01:54 م

الوكيل الإخباري-   بلغ عدد الحوالات المنفذة في الأردن خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 8,33 مليون حوالة، وبقيمة 6,71 مليار دينار أردني، وفق إحصاءات جمعتها الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).

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وبحسب هذه الإحصاءات فإن إجمالي عدد الحوالات المنفذة بالدينار الأردني بلغت خلال أيلول/سبتمبر 878 ألف حركة، مقارنة مع 918 ألف حركة في آب/أغسطس الذي سبقه، وبانخفاض بلغت نسبته 4,3%.
وبلغت قيمة هذه الحوالات المنفذة بالدينار 753 مليون دينار أردني خلال الشهر الماضي مقارنة مع 764 مليون دينار في آب/أغسطس الماضي، وبانخفاض بلغت نسبته 1,4%.


فيما بلغ إجمالي عدد الحوالات المنفذة بالعملات الأجنبية خلال أيلول/سبتمبر الماضي، 5,530 حركة بالدولار الأميركي بقيمة 37 مليون دولار، إضافة إلى 304 حركات باليورو بقيمة 3 ملايين يورو، و40 حركة بالجنيه الإسترليني بقيمة 250 ألف جنيه إسترليني.

 

 
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