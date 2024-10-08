8,33 مليون حوالة مُنفذة في الأردن منذ مطلع 2024

الوكيل الإخباري- بلغ عدد الحوالات المنفذة في الأردن خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي 8,33 مليون حوالة، وبقيمة 6,71 مليار دينار أردني، وفق إحصاءات جمعتها الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).

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وبحسب هذه الإحصاءات فإن إجمالي عدد الحوالات المنفذة بالدينار الأردني بلغت خلال أيلول/سبتمبر 878 ألف حركة، مقارنة مع 918 ألف حركة في آب/أغسطس الذي سبقه، وبانخفاض بلغت نسبته 4,3%.

وبلغت قيمة هذه الحوالات المنفذة بالدينار 753 مليون دينار أردني خلال الشهر الماضي مقارنة مع 764 مليون دينار في آب/أغسطس الماضي، وبانخفاض بلغت نسبته 1,4%.