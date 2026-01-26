8.4 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الاثنين، 8.4 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.1 مليون سهم، نفذت من خلال 3092 عقدا.

اضافة اعلان



وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3534 نقطة، بانخفاض نسبته 0.27 بالمئة، إذ انخفض الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.60 بالمئة، وفي القطاع المالي بنسبة 0.36 بالمئة، بينما ارتفع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.18 بالمئة.