8.4 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

الإثنين، 26-01-2026 05:58 م

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الاثنين، 8.4 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.1 مليون سهم، نفذت من خلال 3092 عقدا.

وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3534 نقطة، بانخفاض نسبته 0.27 بالمئة، إذ انخفض الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.60 بالمئة، وفي القطاع المالي بنسبة 0.36 بالمئة، بينما ارتفع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.18 بالمئة.


وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 105 شركات مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 40 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و 36 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.

 
 


