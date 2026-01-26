8.4 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3534 نقطة، بانخفاض نسبته 0.27 بالمئة، إذ انخفض الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.60 بالمئة، وفي القطاع المالي بنسبة 0.36 بالمئة، بينما ارتفع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.18 بالمئة.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 105 شركات مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 40 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و 36 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.
-
أخبار متعلقة
-
"جوباك": بدء العمل بخدمة "كليك" الدولية عبر الحوالات الواردة فقط
-
أسعار الذهب تحلق محلياً من جديد بارتفاع صاروخي
-
10 أطنان ذهب مدموغ في الأردن
-
8.8 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان
-
الصناعة والتجارة: ارتفاع تسجيل المؤسسات الفردية والأسماء التجارية في 2025
-
تعرف على أسعار الذهب في الأردن الأحد
-
انخفاض البنزين وارتفاع الديزل والكاز عالميا في الأسبوع الثالث من كانون الثاني
-
قروض الأفراد ترتفع 1.2% بالربع الثالث من 2025