8.5 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الأربعاء، 8.5 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.6 مليون سهم، نفذت من خلال 2946 عقدا.

اضافة اعلان



وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3560 نقطة، بانخفاض نسبته 0.34 بالمئة، إذ انخفض الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.52 بالمئة، وفي قطاع الصناعة بنسبة 0.36 بالمئة، بينما ارتفع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.12 بالمئة.