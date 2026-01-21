الأربعاء 2026-01-21 04:13 م

8.5 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الأربعاء، 8.5 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.6 مليون سهم، نفذت من خلال 2946 عقدا.

وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3560 نقطة، بانخفاض نسبته 0.34 بالمئة، إذ انخفض الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.52 بالمئة، وفي قطاع الصناعة بنسبة 0.36 بالمئة، بينما ارتفع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.12 بالمئة.


وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 106 شركات مع إغلاقاتها السابقة، أظهرت 26 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، فيما أظهرت 41 شركة انخفاضاً في أسعار أسهمها.

 
 


