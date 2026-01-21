8.5 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3560 نقطة، بانخفاض نسبته 0.34 بالمئة، إذ انخفض الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.52 بالمئة، وفي قطاع الصناعة بنسبة 0.36 بالمئة، بينما ارتفع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.12 بالمئة.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 106 شركات مع إغلاقاتها السابقة، أظهرت 26 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، فيما أظهرت 41 شركة انخفاضاً في أسعار أسهمها.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن بالمرتبة الأولى عالميًا في استقرار الأسعار
-
ارتفاع غير مسبوق على أسعار الذهب في الأردن الأربعاء
-
تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم
-
الذهب يسجل رقماً قياسياً جديداً في الاردن
-
البنك المركزي يصدر تعليمات تنظيم عمل التمويل الجماعي القائم على الإقراض
-
الأوراق المالية تنظم ورشة للتوعية بقانون حماية البيانات الشخصية
-
صناعة الأردن: بوصلة الاستثمار الصناعي تحقق نتائج إيجابية
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع