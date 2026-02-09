الإثنين 2026-02-09 04:51 م

8.5 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

الإثنين، 09-02-2026 02:59 م
الوكيل الإخباري-  بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الاثنين، 8.5 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 4.2 مليون سهم، نفذت من خلال 3395 عقدا.اضافة اعلان


وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3600 نقطة، بانخفاض نسبته 0.61 بالمئة، إذ انخفض الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.69 بالمئة، وفي قطاع الخدمات بنسبة 0.56 بالمئة، وفي قطاع الصناعة بنسبة 0.29 بالمئة.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 99 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 20 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و 39 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.
 
 


