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8.8 مليارات دينار حوالات نقدية عبر “كليك” بالنصف الأول من العام الحالي

الدفع الفوري (كليك)
كليك
 
الإثنين، 14-07-2025 10:09 ص
الوكيل الإخباري-   بلغت قيمة حركات الدفع الإلكتروني عبر “كليك” 1.6 مليار دينار خلال شهر حزيران الماضي، بانخفاض طفيف بلغت نسبته 2.2% مقارنة بشهر أيار الماضي الذي بلغت فيه القيمة 1.64 مليار دينار، وفق إحصاءات الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتسوية (جوباك).اضافة اعلان


وتشير البيانات إلى تنفيذ نحو 13.9 مليون حركة مسجلة الشهر الماضي، بانخفاض نسبته 4.7%، مقارنة بـ 13.37 مليون حركة خلال شهر أيار.

ومنذ بداية العام الحالي، وصل عدد حركات “كليك” المنفذة خلال الأشهر الستة الماضية إلى 70.66 مليون حركة، وبقيمة إجمالية بلغت 8.8 مليارات دينار.

أما بالنسبة إلى قاعدة المستخدمين، فقد ارتفع عدد مستخدمي “كليك” في الأردن إلى 1.88 مليون مستخدم، بزيادة بلغت 1.7% خلال شهر حزيران الماضي.
 
 
gnews

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