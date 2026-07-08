8.9 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3880 نقطة، بانخفاض نسبته 0.01 بالمئة، إذ انخفض الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.61 بالمئة، وفي القطاع المالي بنسبة 0.03 بالمئة، بينما ارتفع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.45 بالمئة.
وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 85 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 30 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و31 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.
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