الأربعاء 2026-07-08 05:31 م

8.9 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

بورصة عمان
بورصة عمان
 
الأربعاء، 08-07-2026 03:34 م
الوكيل الإخباري-   بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الأربعاء، 8.9 مليون دينار وعدد الأسهم المتداولة 3.6 مليون سهم، نفذت من خلال 3637 عقدا.اضافة اعلان


وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3880 نقطة، بانخفاض نسبته 0.01 بالمئة، إذ انخفض الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 0.61 بالمئة، وفي القطاع المالي بنسبة 0.03 بالمئة، بينما ارتفع الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.45 بالمئة.

وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 85 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 30 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و31 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.
 
 


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