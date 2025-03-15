السبت 2025-03-15 04:04 م
 




            

        








    

        

        

            877 مليون دينار فائض الميزان التجاري للمملكة مع أميركا في 2024
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
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        السبت، 15-03-2025
    
    
        02:09 م
    






    

    
الوكيل الإخباري- حقق الميزان التجاري للمملكة مع الولايات المتحدة الأميركية العام الماضي 2024، فائضاً مقداره 877 مليون دينار.
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وأظهرت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، نموا ملحوظا في الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة في العام الماضي، لتبلغ 2.208 مليار دينار، مقارنة بـ 1.958 مليار دينار في العام 2023، بارتفاع نسبته 12.8 بالمئة.

بينما بلغت قيمة مستوردات المملكة من السوق الأميركي، في العام الماضي 1.331 مليار دينار، مقابل 1.161 مليار دينار في العام 2023، بارتفاع نسبته 14.6 بالمئة.

وعليه، ارتفع حجم التبادلات التجارية بين البلدين خلال العام الماضي، ليصل إلى 3.539 مليار دينار، مقابل 3.119 مليار دينار في العام 2023.

وفقا للمعطيات الإحصائية، تشكل الصادرات الوطنية إلى الولايات المتحدة 25.7 بالمئة، من إجمالي قيمة الصادرات الأردنية العام الماضي.









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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