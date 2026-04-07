9 ملايين دينار حجم التداول في بورصة عمان

ل
الثلاثاء، 07-04-2026 03:02 م

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الثلاثاء، 9 ملايين دينار وعدد الأسهم المتداولة 2.4 مليون سهم، نفذت من خلال 2570 عقدا.

وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 3656 نقطة، بانخفاض نسبته 0.07 بالمئة، إذ انخفض الرقم القياسي في قطاع الخدمات بنسبة 0.25 بالمئة، وفي قطاع الصناعة بنسبة 0.25 بالمئة، بينما ارتفع الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.06 بالمئة.


وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 91 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 27 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و 35 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.

 
 


