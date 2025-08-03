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9.9 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان الأحد

ل
أرشيفية
 
الأحد، 03-08-2025 08:38 م

الوكيل الإخباري- بلغ حجم التداول الإجمالي في بورصة عمان، اليوم الأحد، حوالي 9.9 مليون دينار، وعدد الأسهم المتداولة 4.1 مليون سهم، نفذت من خلال 3919 عقداً.

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وانخفض الرقم القياسي العام لأسعار الأسهم لإغلاق هذا اليوم إلى 2904 نقطة بانخفاض نسبته 0.36 بالمئة.


وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة لهذا اليوم والبالغ عددها 96 شركة مع إغلاقاتها السابقة، فقد أظهرت 30 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و 34 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.


وعلى مستوى القطاعي، انخفض الرقم القياسي قطاع الصناعة بنسبة 1.18 بالمئة وانخفض الرقم القياسي قطاع المالي بنسبة 0.29 بالمئة وارتفع الرقم القياسي قطاع الخدمات بنسبة 0.26 بالمئة.

 
 
gnews

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