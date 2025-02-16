%97.6 من شكاوى التأمين تتعلق بقطاع المركبات

الوكيل الإخباري- أظهرت بيانات البنك المركزي، أن عدد الشكاوى المقدمة في قطاع التأمين، بلغ في العام الماضي، 1767 شكوى، 97.6% منها في تأمين المركبات، فيما بلغ عدد التسويات خلال هذه الفترة، 394 تسوية.



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