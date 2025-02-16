الأحد 2025-02-16 02:05 م
 

%97.6 من شكاوى التأمين تتعلق بقطاع المركبات

البنك المركزي الأردني
البنك المركزي الأردني
الأحد، 16-02-2025 01:14 م

الوكيل الإخباري-   أظهرت بيانات البنك المركزي، أن عدد الشكاوى المقدمة في قطاع التأمين، بلغ في العام الماضي، 1767 شكوى، 97.6% منها في تأمين المركبات، فيما بلغ عدد التسويات خلال هذه الفترة، 394 تسوية.

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ونمت أقساط التأمين بنهاية العام الماضي، بنسبة 7.7%، مقارنة بنهاية عام 2023، في وقت زادت فيه قيمة تعويضات التأمين، بنسبة 6.5%، خلال فترة المقارنة بين العامين.

وبالنظر إلى الأرقام والمؤشرات التي يصدرها البنك المركزي، فإن إجمالي الأقساط التي حصلتها شركات التأمين من المواطنين خلال العام الماضي، بلغت 800 مليون دينار، مقارنة بـ742 مليون دينار، خلال العام الذي سبقه.

واستحوذ تأمين المركبات على أعلى نسبة من قيمة الأقساط المحتسبة لدى الشركات، وبنحو 34%، ما يعادل 272 مليون دينار، ثم جاء التأمين الطبي، بقرابة 31%، وبقيمة تبلغ 248 مليون دينار، خلال العام الماضي كاملا.

أما بالنسبة للتعويضات التي دفعها قطاع التأمين في العام الماضي، فبلغت 534 مليون دينار، مقارنة بـ501 مليون دينار خلال عام 2023، بارتفاع وصل إلى قرابة 33 مليون دينار.

وكما هو الحال في قيمة الأقساط، سيطر تأمين المركبات على غالبية التعويضات المدفوعة خلال عام 2024، بـ261 مليون دينار، والتي تشكل قرابة 48.8% من إجمالي التعويضات المدفوعة، وبالترتيب ذاته جاء قطاع التأمين الطبي، بتعويضات بلغت 197 مليون دينار، وبنسبة 36.9% تقريبا.

 
gnews

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