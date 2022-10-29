آثار اصطدام نيزك بسطح كوكب المريخ -فيديو

الوكيل الإخباري - أحدث اصطدام نيزك بسطح المريخ حفرة كبيرة، بحسب ما كشف علماء وكالة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا"، حيث بيّنت الموجات الزلزالية الناجمة عن الاصطدام تفاصيل جديدة حول بنية قشرة الكوكب الأحمر وطبقاته الخارجية.



وأوضحت "ناسا" أن نيزكاً يبلغ قطره ما بين 5 أمتار و12 متراً، تحطّم في 24 ديسمبر الماضي على المريخ، وتحديداً في منطقة يُطلق عليها "أمازونيس بلانيتيا"، ما أدى إلى إحداث حفرة عرضها 150 متراً وعمقها 21 متراً.

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وقالت العالمة، التي ترأس غرفة عمليات علوم المدار في شركة مالين لأنظمة علوم الفضاء في كاليفورنيا، ليليا بوسيولوفا، خلال تصريحاتٍ أدلت بها يوم أول أمس الخميس: "حين رأينا تلك الصورة لأول مرة، كنّا مذهولين حقاً"، مستطردةً: "هو شيء لم نره من قبل".

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