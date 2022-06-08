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الأربعاء، 08-06-2022 03:41 م

أبراج لوسيل في قطر تضيء بعبارة " الا رسول الله "

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الوكيل الإخباري-تزين برجا لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، أمس الثلاثاء، بعبارة "إلا رسول الله"، احتجاجا على إساءة مسؤولَين في حزب "بهاراتيا جناتا" الهندي الحاكم لمقام النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.

وكانت وزارة الخارجية القطرية، قد استعدت الاحد سفير الهند لدى الدولة، وسلمته مذكرة رسمية، أعربت فيها، عن خيبة أمل دولة قطر ورفضها التام وشجبها للتصريحات التي أدلى بها مسؤول في الحزب الحاكم بالهند، ضد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، والإسلام والمسلمين.

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وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورا للأبراج مرفقة بهاشتاق مقاطعة المنتجات الهندية .

 

 


 




 

 


 

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