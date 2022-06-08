أبراج لوسيل في قطر تضيء بعبارة " الا رسول الله "

الوكيل الإخباري-تزين برجا لوسيل في العاصمة القطرية الدوحة، أمس الثلاثاء، بعبارة "إلا رسول الله"، احتجاجا على إساءة مسؤولَين في حزب "بهاراتيا جناتا" الهندي الحاكم لمقام النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.
وكانت وزارة الخارجية القطرية، قد استعدت الاحد سفير الهند لدى الدولة، وسلمته مذكرة رسمية، أعربت فيها، عن خيبة أمل دولة قطر ورفضها التام وشجبها للتصريحات التي أدلى بها مسؤول في الحزب الحاكم بالهند، ضد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، والإسلام والمسلمين.
وتداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورا للأبراج مرفقة بهاشتاق مقاطعة المنتجات الهندية .
أبراج #لوسيل في دولة #قطر تضيء انتصاراً للحبيب محمد ﷺ#إلا_رسول_الله_يا_مودي #مقاطعة_المنتجات_الهندية pic.twitter.com/5ldOzDNKmp— مبروك الهانيMKElhani (@mabroukelhani) June 7, 2022
أحد أبراج مدينة #لوسيل في دولة #قطر تتزين مساء اليوم بعبارة #إلا_رسول_الله دفاعاً عن #النبي_محمد صلى الله عليه وسلم وتنديداً بتصريحات صدرت عن مسؤول في الحزب الحاكم في #الهند تضمنت إساءة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. #إلا_رسول_الله_يا_مودي pic.twitter.com/lc8Z2lgRNB— Haitham Abou Saleh | هيثم أبو صالح (@Haitham_A_S) June 7, 2022