أبقار طائرة في سويسرا.. ومزارع يكشف سر الفيديو الغريب - فيديو

الوكيل الإخباري - 10 أبقار حظيت برحلة خاصة للغاية مع منظر خلاب على جبال سويسرا، وذلك قبل انعقاد فعالية خاصة باستعراض الماشية.



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وأظهر مقطع فيديو نقل بقرة بمروحية فوق تلال منطقة كلاوسنباس، وسط سويسرا.



وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، فقد نقلت 10 أبقار مصابات بهذه الطريقة.



وأشار جوناس أرنولد، وهو مزارع ومالك للأبقار إلى أن "سبب نقل الهليكوبتر للأبقار هو أنه لا يمكن الوصول إلى بعض المراعي بالسيارة، ونظرا لأن عددا من الأبقار مصاب، لذلك لا يتعين عليهم السير طوال الطريق حفاظا على صحتهم".



وأضاف أرنولد: "لم أسأل بقرة كيف تشعر بعد هذه الرحلة لأنها لا تستطع الإجابة، لكنها كانت مجرد رحلة قصيرة هادئة. لم ألاحظ أي فرق بين تلك التي تطير وتلك التي تسير بشكل طبيعي".



وستتوجه الأبقار بعد تجمعها في أحد المواقع إلى قرية "أرنربودن" في جبال الألب، حيث يقيم المزارعون مهرجانا سنويا للماشية.

المصدر - لبنان 24

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