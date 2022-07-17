أبوظبي .. تغريم فتاة 15 ألف درهم لسبها شاباً عبر واتساب

الوكيل الإخباري - أقام شاب دعوى قضائية ضد فتاة، أمام محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية طالب بمبلغ 51 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به، وحكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكي 15 ألف درهم تعويضاً جابراً عن كل الأضرار مع إلزامها بالرسوم والمصاريف.



وقال شارحاً لدعواه: إن المشكو عليها قامت بسبه عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي «واتساب» بعبارات تخدش شرفه وكرامته، وتم إدانتها بموجب حكم جزائي بتهمة السب المسندة إليها وعاقبتها المحكمة بالغرامة بمبلغ 5 آلاف درهم وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة، فيما أنكرت المشكو عليها جميع الاتهامات الواردة بالحكم الجزائي ودفعت أن الدعوى كيدية وطلبت رفضها.



من جانبها أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن البيّن في الأوراق أن الخطأ الذي أدينت بموجبه المشكو عليها هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استند الشاكي في إقامة دعوى التعويض، إذ قضى بالإدانة لثبوت الخطأ في جانبها المتمثل في سب الشاكي يكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.



وعن طلب التعويض، أشارت المحكمة، إلى أنه وفقاً لقانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، وقد أصاب الشاكي من فعل المشكو عليها غير المشروع أضرار مادية ومعنوية تمثلت فيما أصابه من أن العبارات الواردة في الرسائل خادشة لاعتبار الشاكي ومن شأنها أن تجعله محل ازدراء الآخرين، كما أن ذلك الخطأ قد ألحق به أضراراً مادية تمثلت بالتوجه إلى مركز الشرطة لفتح بلاغ والمواصلات، وأضراراً معنوية حيث مس ذلك شرفه وكرامته.



وعليه حكمت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدي للشاكي مبلغ 15 ألف درهم تعويضاً جابراً عن كل الأضرار مع إلزامها بالرسوم والمصاريف.

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