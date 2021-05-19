الأربعاء 19-05-2021
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الأربعاء، 19-05-2021 11:29 ص

أبوهشيمة يتبرع بمليون جنيه لصالح الهلال الأحمر الفلسطيني

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الوكيل الإخباري - وجهت جمعية الهلال الأحمر المصري الشكر لمؤسسة أبوهشيمة الخير، التي أسسها منذ عدة أشهر النائب أحمد أبوهشيمة وكيل لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ ونائب رئيس حزب الشعب الجمهوري على تبرعها بمبلغ مليون جنيه لصالح الهلال الأحمر الفلسطيني.


وأكدت جمعية الهلال الاحمر المصري أن التبرع قدمه النائب أحمد أبوهشيمة خلال زيارته اليوم للمقر الرئيسي للجمعية بالقاهرة، مشيرة إلى أن الهدف من تبرع مؤسسة أبوهشيمة الخير لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني دعم جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في نشاطاتها لدعم الأخوة الفلسطينيين إثر ما يتعرضون له من وقائع على الأراضي الفلسطينية المقدسة، وإسعاف الحالات المصابة وتقديم ما يحتاجونه من دعم حتى تعافيهم من إصابتهم.

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‎وكان قد أعلن النائب أحمد أبوهشيمة منذ اللحظات الأولى لهذة الاعتداءات استنكاره ورفضه لهذه الجريمة التي تستوجب موقفا دوليا صارما يعيد للشعب الفلسطيني حقه.

 

 

 




 

 


 

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