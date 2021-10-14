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الخميس، 14-10-2021 09:41 ص

أب صيني يتوسل أن يدخل السجن بسبب ابنته

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الوكيل الإخباري - توسل أب للشرطة أن يدخل السجن بعدما أجابت ابنته على مسألة (700-800=900) وأجهش بالبكاء .

وذكرت صحيفة "بينغ باي" الصينية المحلية، أن مواطنا صينيا استلقى على الطريق وبدأ في التوسل للشرطة لاحتجازه بسبب مشاكل ابنته في مادة "الرياضيات" وفق روسيا اليوم.

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وأشارت الصحيفة، إلى أن "رجلا من مدينة كونشان بمقاطعة جيانغسو ركض في منتصف الطريق واستلقى على ظهره".


وأضافت: "ضباط الشرطة في الصين الذين وصلوا إلى مكان الحادث وجدوا الرجل وهو يجهش بالبكاء، وقال "ابنتي تؤكد أن (700-800=900)"، وصار يتوسل لاحتجازه
وتابعت: "تمكن ضباط الشرطة في الصين من إقناع الرجل بالعودة إلى المنزل".


وانقسم رواد الإنترنت الصينيون بشأن ما حدث، حيث وجد البعض سلوك الأب مسليا وتعاطفوا مع مشكلته، فيما اعتبره آخرون "أفعاله مخزية ومخالفة للنظام العام".

 

المصدر - البيان 

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