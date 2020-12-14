أب يجازف بأبنائه لالتقاط صورة غريبة في بريطانيا

الوكيل الإخباري _ في مشهد يوضح استهتار اب وعدم الخوف على ابناءه ، قام رجل بريطاني بتعريض طفليه للخطر بعد ان وضعهم على حافة منحدر يبلغ ارتفاعها 150 قدمًا في بريطانيا، معروف عنه بعدم استقرارها، وذلك لالتقاط صورة فوتوغرافية له على جرف ايل للسقوط .



وقد ظهرت فتاة صغيرة تبلغ من العمر 8 سنوات وهي تتدلى بساقيها من حافة الجرف ، بينما كان هناك صبي يبدو أصغر منها يواجه هاتف الكاميرا نحو والده لالتقاط صورة له.

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حيث تجاهل الرجل لافتات التحذير التي نصبها خفر السواحل والمجلس المحلي تحث الجمهور على عدم الوقوف بالقرب من حافة الجرف.





