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الثلاثاء، 03-01-2023 04:50 م

أثناء بث مباشر.. انفجار يقع خلف مراسل فرنسي في دونيتسك - فيديو

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الوكيل الإخباري - يتم تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعية للقناة التلفزيونية الفرنسية TF1، وثق ما يرجح أنها لحظة استهداف نقطة تمركز للقوات الأوكرانية في ملعب الجليد ببلدة دروجكوفكا في دونيتسك.

ووقع الاستهداف خلال الاتصال على الهواء مع صحفي في المكان، بينما كان وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير ضيفا في الاستوديو لحظتها.

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