أثناء بث مباشر.. انفجار يقع خلف مراسل فرنسي في دونيتسك - فيديو

الوكيل الإخباري - يتم تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعية للقناة التلفزيونية الفرنسية TF1، وثق ما يرجح أنها لحظة استهداف نقطة تمركز للقوات الأوكرانية في ملعب الجليد ببلدة دروجكوفكا في دونيتسك.
ووقع الاستهداف خلال الاتصال على الهواء مع صحفي في المكان، بينما كان وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير ضيفا في الاستوديو لحظتها.
French journalists in Donbass get a close call with Russian shelling— Abhishek Saxena (@tagabhishek) January 3, 2023
The scene happened in Kramatorsk last evening: a Russian missile exploded a few dozen meters away from a team of journalist working for the TV newscast Quotidien. pic.twitter.com/WHHz7tKcVy
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