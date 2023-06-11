أثناء مرور الأمير ويليام... جنود بريطانيون يتعرضون للإغماء - فيديو

الوكيل الإخباري - تغلب الحر على العديد من الجنود البريطانيين، يوم السبت، عندما ظهروا مرتدين سترات صوفية وقبعات من جلد الدب لتحية الأمير ويليام.

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أغمي على ما لا يقل عن ثلاثة حراس خلال العرض العسكري المعروف باسم "تفقد الكولونيل"، حيث تفقد وريث العرش، وهو الكولونيل الفخري للحرس الويلزي، أكثر من 1400 جندي من الفرقة المنزلية والمدفعية الملكية للقوات الملكية.



كان من المتوقع أن تصل درجة الحرارة في لندن، يوم السبت، إلى 30 درجة مئوية (86 فهرنهايت).

بعد ذلك غرد ويليام: "شكرا جزيلا لكل جندي شارك في استعراض الكولونيل هذا الصباح في الحر. ظروف صعبة ولكنكم جميعًا قمتم بعمل جيد حقًا".



كان الحدث بمثابة بروفة للاحتفال بعيد ميلاد الملك، وهو عرض عسكري سنوي يقام كل شهر يونيو حزيران للاحتفال بعيد ميلاد الملك الرسمي. سيشرفالملك تشارلز الثالث على الحفل في 17 يونيو.





Read more 👉 pic.twitter.com/FVXek20sW1 Guardsmen faint under the blazing sun at an event ahead of Trooping the Colour as temperatures reach highs of 31 in some parts of the UK.Read more 👉 https://t.co/TXI4phQBu7 June 10, 2023

سكاي نيوز