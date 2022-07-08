أجمل المعايدات القصيرة لعيد الأضحى المبارك

الوكيل الإخباري - يحلُّ علينا السبت عيد الأضحى المبارك، وهو العيد الثاني للمسلمين، حيث يحرص عديد من المسلمين على اختيار أجمل الرسائل وأرق العبارات والكلمات المكتوبة من أجل تهنئة الأقارب والأحباب بفرحة العيد.

وبهذه المناسبة العزيزة جمعنا لكم في التقرير مجموعة من أرق وأجمل المعايدات القصيرة لعيد الأضحى المبارك، كالتالي:

- أحلى ما في العيد ثلاثة: كثرة الخيرات، وتبادل الزيارات، وقارئ هذه العبارات.

- دعوت الله على جبل عرفات أن يبارك لنا في أعيادنا، ووددت أن أبادلك بعض الكلمات الرقيقة بمناسبة قدوم عيدنا هذا، أسأل الله أن يتقبل أعمالنا، ويغفر لنا ما مضى من حياتنا وما هو قادم.



- كل عام وأنتم بخير، أمة إسلامية كريمة وعظيمة ، كل عام وأنتم إلى الله وعبادته أقرب.

- قبل زحمة السير وقبل رسائل الغير، والإرسال لسه بخير، كل عام وأنت بألف خير.

- عيد سعيد عليك يا صديق العمر، أرسل لك هذه الكلمات البسيطة تعبيراً صادقاً عما في قلبي من مشاعر حب وتقدير، عسى أن يديم الله أيامنا جميعها أعياد.

- داخل قلبي وضعتك، ومن بين كل الناس اخترتك، ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك ألقي إليك تهنئة خاصة.

- بعطور الصباح والمساء ورائحة المسك الجميلة أهديكم معايداتي، فكل عام وأنتم بخير، وعيد أضحى مبارك وسعيد.

- رغبت في أن أهنئك بقدوم العيد، فأنت أول شخص يستحق التهنئة، لأنك أول من يأتي في تفكيري، كل عام وأنت صديقي.

- أتمنى أن تقوى الرابطة بينك وبين الله تعالى، في هذا الموسم المبارك، عيدك مبارك، كل عام وأنتم بخير.

- أمانينا تسبق تهانينا، وفرحتنا تسبق ليالينا، وعيد مبارك علينا وعليكم.

- كل ثانية، كل دقيقة، كل ساعة، كل يوم، كل أسبوع، كل شهر، كل عام وأنتم بألف خير.

- عادة العيد يفرح به الناس وأنت عكس الناس يفرح بك العيد، كل عام وأنت بخير.

اضافة اعلان

سيدتي