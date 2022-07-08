الجمعة 08-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

منظمة الأغذية العالمية: انخفاض أسعار الزيوت النباتية 7.6%

قصة مسجد نمرة.. أهم معلم إسلامي في مشعر عرفات

الحجاج الأردنيون يشيدون بمستوى تجهيزات مشعر عرفة

وفاة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي بعد إصابته بإطلاق نار

شاهد بث مباشر من صعيد عرفات - فيديو

استكمال تفويج الحجاج الأردنيين لصعيد عرفات - صور

إصابة رئيس الوزراء الياباني السابق بإطلاق نار وحالته خطرة - فيديو

الحجاج يتوافدون على عرفات لأداء ركن الحج الأعظم

عروض فلكلورية وتراثية في مركز زوار مأدبا

بلدية عجلون تعد خطة عمل للمحافظة على النظافة خلال عيد الأضحى

الجمعة، 08-07-2022 01:18 م

أجمل المعايدات القصيرة لعيد الأضحى المبارك

adha-2021


الوكيل الإخباري - يحلُّ علينا السبت عيد الأضحى المبارك، وهو العيد الثاني للمسلمين، حيث يحرص عديد من المسلمين على اختيار أجمل الرسائل وأرق العبارات والكلمات المكتوبة من أجل تهنئة الأقارب والأحباب بفرحة العيد.
وبهذه المناسبة العزيزة جمعنا لكم في التقرير مجموعة من أرق وأجمل المعايدات القصيرة لعيد الأضحى المبارك، كالتالي:
- أحلى ما في العيد ثلاثة: كثرة الخيرات، وتبادل الزيارات، وقارئ هذه العبارات.
- دعوت الله على جبل عرفات أن يبارك لنا في أعيادنا، ووددت أن أبادلك بعض الكلمات الرقيقة بمناسبة قدوم عيدنا هذا، أسأل الله أن يتقبل أعمالنا، ويغفر لنا ما مضى من حياتنا وما هو قادم.

- كل عام وأنتم بخير، أمة إسلامية كريمة وعظيمة ، كل عام وأنتم إلى الله وعبادته أقرب.
- قبل زحمة السير وقبل رسائل الغير، والإرسال لسه بخير، كل عام وأنت بألف خير.
- عيد سعيد عليك يا صديق العمر، أرسل لك هذه الكلمات البسيطة تعبيراً صادقاً عما في قلبي من مشاعر حب وتقدير، عسى أن يديم الله أيامنا جميعها أعياد.
- داخل قلبي وضعتك، ومن بين كل الناس اخترتك، ومع اقتراب عيد الأضحى المبارك ألقي إليك تهنئة خاصة.
- بعطور الصباح والمساء ورائحة المسك الجميلة أهديكم معايداتي، فكل عام وأنتم بخير، وعيد أضحى مبارك وسعيد.
- رغبت في أن أهنئك بقدوم العيد، فأنت أول شخص يستحق التهنئة، لأنك أول من يأتي في تفكيري، كل عام وأنت صديقي.
- أتمنى أن تقوى الرابطة بينك وبين الله تعالى، في هذا الموسم المبارك، عيدك مبارك، كل عام وأنتم بخير.
- أمانينا تسبق تهانينا، وفرحتنا تسبق ليالينا، وعيد مبارك علينا وعليكم.
- كل ثانية، كل دقيقة، كل ساعة، كل يوم، كل أسبوع، كل شهر، كل عام وأنتم بألف خير.
- عادة العيد يفرح به الناس وأنت عكس الناس يفرح بك العيد، كل عام وأنت بخير.

اضافة اعلان

 

سيدتي

 




 

 


 

إقرأ ايضا
Muslims_who_are_not_at_the_Hajj_join_them_in_spirit_by_fasting_this_day._-_Flickr_-_Al_Jazeera_English

قصة مسجد نمرة.. أهم معلم إسلامي في مشعر عرفات

ci3pB

خبراء يحذرون: تغير المناخ يسبب الصلع!

196502647114a90d0f664bc2a0d1d042ef3ebac6dde8eac7489

اقتران لا يتكرر إلا كل 10 سنوات يشهده الحجاج غداً

9201527133020271

صور نادرة ليوم التروية قديماً

127-123429-day-tarwya-bounty-meanings_700x400

يوم التروية .. سبب التسمية وأعماله

thumbs_b_c_134f203d27da3c75453ba6f025cd766e

التقطت عام 1952.. أقدم صورة ملونة للمسجد الحرام

أخبار متعلقة
Muslims_who_are_not_at_the_Hajj_join_them_in_spirit_by_fasting_this_day._-_Flickr_-_Al_Jazeera_English

قصة مسجد نمرة.. أهم معلم إسلامي في مشعر عرفات

1998522

رجل مرور سعودي يشهر مسدسا لإيقاف مفحط بالقوة - فيديو

Untitled-1

100 ألف دولار مكافأة لمن يساعد بالقبض على ملكة العملات الرقمية

شيماء

مفاجآت جديدة في قضية مقتل مذيعة مصرية

2022-637914456792134300-213

أزهري يُفسر حوادث القتل الأخيرة: من علامات القيامة

pileated_woodpecker_41933_john-pizniur_ab2017_behavior_kk

كشف سر عدم إصابة طائر نقار الخشب بالصداع