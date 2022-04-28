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الخميس، 28-04-2022 10:20 ص

أحدث طاقم رواد فضاء يصل إلى المحطة الدولية

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الوكيل الإخباري - وصل ثلاثة رواد فضاء أمريكيين وإيطالية واحدة إلى محطة الفضاء الدولية، حيث سيظلون على متنها لعدة أشهر، وذلك بعد رحلة استغرقت نحو 16 ساعة.

وانطلق الرواد الأمريكيون كجيل ليندغرين وبوب هاينز وجيسيكا واتكينز، بالإضافة إلى الرائدة سامانثا كريستوفوريتي، بوكالة الفضاء الأوروبية، أمس الأربعاء من قاعدة كيب كانافيرال للقوات الجوية بولاية فلوريدا الأمريكية.

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وانطلق الرواد على متن كبسولة فضاء دراجون، نقلها للفضاء صاروخ فالكون 9
وسوف يحل الطاقم الجديد محل الرواد المتواجدين حاليا على متن المحطة.


وقال بيل نيلسون، مدير وكالة الفضاء والطيران الأمريكية (ناسا)، إن "كجيل وبوب وجيسيكا وسامانثا سيجرون أبحاثا من شأنها مساعدة ناسا للتجهيز لبقاء فترات أطول على القمر، ثم في النهاية على المريخ".

 

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