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الإثنين، 05-04-2021 03:50 م

أحد أفراد أسرة ستالين يتعرض لسرقة أمواله في روسيا

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الوكيل الإخباري- تعرض المحارب القديم وأحد أفراد عائلة جوزيف ستالين، ليونيد أليلويف، لسرقة مدخراته في المصرف.

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وكانت هناك، حسب المحارب القديم، محاولتان لسرقة مدخراته المصرفية على يد المحتالين الذين تعاونوا معه كأنهم موظفون في المصرف وحصلوا عن طريق حيل مدبرة مسبقا على بيانات بشأن حسابه في المصرف وسحبوا منه مبلغا قدره مليون روبل، ما يعادل نحو 13 ألف دولار.

 

وأبلغ المحتالون المحارب القديم في محاولة ثانية لسرقة أمواله أن أحدا يريد اختراق حسابه الثاني. لذلك يجب عليه أن يعطيهم مبلغا قدره 3.5 مليون روبل ليضعوه في الخزنة. واتصل أليلويف برجال الشرطة الذين نصبوا كمينا لصائدي الأموال السهلة، ما أدى إلى احتجاز فتاة وصلت منزل الرجل لتأخذ أمواله.

 

المصدر: روسيااليوم

 

 

 




 

 


 

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