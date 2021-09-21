أختان من اليابان تدخلان غينيس كأكبر التوائم في العالم بعمر 107 عاما - صورة

الوكيل الإخباري - تزامناً مع يوم احترام المسنين الذي تحتفل به اليابان أعلنت موسوعة غينيس للأرقام القياسية عن مصادقتها على الأختين التوأم الأكبر سناً على قيد الحياة في العالم أومينو سوميانا وكومي كوداما البالغتين من العمر 107 أعوام و300 يوم. وظهرتا وفق تقرير لموقع "إس إف غيت" في داري عجزة مختلفين في كل من جزيرة شودوشيما ومحافظة أويتا اليابانية.



وتم فصل الأختين بعد المرحلة الابتدائية حيث أرسلت كوداما لتعمل كخادمة في أويتا قبل أن تتزوج لاحقاً، أما سوميانا فبقيت على الجزيرة حيث ترعرعت وحظيت بعائلة أيضاً.





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وتتذكر الشقيقتان أيام شبابهما القاسية حين تعرضتا للتنمر كونهما كانتا الطفلتان الثالثة والرابعة في عائلة مؤلفة من 11 ولداً.



وانشغلت كل منهما بحياتها لعقود ولم تلتقيا إلا وقد بلغتا ال 70 من العمر حيث عادتا لتستمتعان بلمّ الشمل.



يذكر أن سوميانا وكوداما تمكنتا من كسر الرقم القياسي العالم للشقيقتين اليابانيتين كين ناريتا ووجين كاني اللتين بلغتا من العمر 107 أعوام و175 يوماً، وعادةً ما تمزحان بشأن قدرتهما على هزيمة الثنائي حامل اللقب الذي اشتهر في اليابان في التسعينيات لهرمه وروحه المرحة.





المصدر - البيان