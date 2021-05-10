أربعيني يهرب من الشرطة على لوح تزلج في ألمانيا

الوكيل الإخباري - هرب رجل/ 49 عاما/ من الشرطة بسرعة تزيد على 25 كيلومترا في الساعة على لوح تزلج كهربائي خاص به في مدينة دورتموند الألمانية، ما كلفه رخصة قيادته.

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وذكرت الشرطة أمس يوم الأحد أن الرجل كان يسير بلوح التزلج على أحد الأرصفة وكاد أن يصطدم بأحد المارة عدة مرات.



وكان ضابط شرطة قد طارد في البداية الرجل يوم السبت وأوقفه في النهاية سيرا على الأقدام.



ووفقا للشرطة، يعتبر لوح التزلج قانونا مركبة آلية كالسيارات.



وصادر الضباط رخصة القيادة الخاصة بالرجل وكذلك لوح التزلج.



وقال متحدث باسم الشرطة إنه إلى جانب ذلك، أظهر الرجل علامات على تعاطي المخدرات، وتم أخذ عينة دم منه.

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