الثلاثاء 22-11-2022
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الثلاثاء، 22-11-2022 09:16 ص

'أرتميس 1' تستعد لتحطيم مسافة أبولو 13 القياسية من الأرض

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الوكيل الإخباري - تتجه مهمة "أرتميس 1" الفضائية غير المأهولة التابعة لناسا لتحطيم رقم قياسي لأبعد مسافة تقطعها أي مركبة فضائية ذات تصنيف بشري من الأرض، والتي تم تسجيلها قبل نحو 50 عاماً.

وبعد أقل من أسبوع من انطلاقها من الأرض، أكملت المركبة الفضائية أوريون أول تحليق لها على سطح القمر، حيث اقتربت إلى 130 كيلومتراً من الجرم السماوي.

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ووصف مدير ناسا، بيل نيلسون، في تغريدة عبر تويتر ذلك بأنه "خطوة كبيرة في مهمة أرتميس 1 وخطوة مهمة في فهم مركبتنا الفضائية قبل أن نرسل رواد الفضاء إلى القمر".

 

البيان 

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