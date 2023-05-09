أرقام خيالية.. سعر مجوهرات تشارلز في حفل تتويجه - صور

الوكيل الإخباري - لا تزال أصداء حفل تتويج ملك بريطانيا تشارلز الثالث، الذي أقيم قبل يومين ، تتردد على ألسنة الملايين وبين وسائل الإعلام.



واحدة من تفاصيل الحفل الضخم، الذي قدرت تكلفة أيامه الثلاثة بأكثر من 100 مليون جنيه استرليني (186 مليون دولار أسترالي)، هي المجوهرات الملكية التي ارتداها الملك الجديد.



وتساءل كثيرون عن قيمة جواهر التاج وباقي المجوهرات الملكية التي ارتداها الملك في حفل تتويجه، لكن الموقع الملكي الرسمي وصفه قيمتها بأنها "لا تقدر بثمن".



ورغم أنه لا يوجد تقدير رسمي لتكلفة أو قيمة المجوهرات نظرا لعدم رغبة الأسرة الملكية في بيعها، فإن بعض خبراء المجوهرات قدروا القيمة الإجمالية بنحو 8 مليارات دولار.



ما هي جواهر التاج المستخدمة أثناء تتويج الملك تشارلز؟



1- تاج سانت إدوارد

هذا التاج يبلغ وزنه 2.2 كغم، وهو أول تاج يوضع على رأس الملك تشارلز أثناء التتويج، وهو مغطى بالياقوت والجمشت ومرصع في إطار ذهبي.

ووضع على رأس الملك تشارلز الثاني في عام 1661 أثناء تتويجه، وارتدته الملكة إليزابيث أثناء تتويجها عام 1953.



2- تاج إمبريال ستيت

عندما اختفى الملك تشارلز للحظة في نهاية التتويج كان يستبدل تاج سانت إدوارد بتاج إمبريال الدولة.

يزن وزنه 1 كيلوغرام ويحتوي على أكثر من 2800 ماسة بما في ذلك Cullinan II بوزن 105 قراريط.

يتميز التاج أيضًا بحجر الياقوت الكبير "الأمير الأسود"، إلى جانب 17 ياقوتًا و11 حجرًا من الزمرد و269 لؤلؤة، بما في ذلك بعض منها قيل إن الملكة إليزابيث الأولى اشترتها كأقراط.



3- تاج الملكة ماري

كان هذا هو غطاء الرأس الذي اختارته الملكة كاميلا للتتويج، ويحتوي على أكثر من 2200 ماسة مضمنة.

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4- صولجان الملك

إذا كنت تتساءل عن مكان ألماسة كولينان، المعروفة أيضًا باسم "نجمة أفريقيا"، فهي مرصعة في القضيب الذهبي الطويل الذي وضعه رئيس أساقفة كانتربري في يد الملك تشارلز أثناء التتويج.

تزن ألماسة كولينان 530 قيراطًا وهي أكبر ألماسة مقطوعة عديمة اللون في العالم، تم ترصيعها في صولجان ذهبي مرصع بالجواهر يُستخدم في كل تتويج منذ عام 1661.

5- خاتم التتويج

خاتم التتويج، المعروف باسم "خاتم الزواج في إنجلترا"، مكون من ياقوت أزرق مرصع بالألماس، وصُنع لتتويج الملك ويليام الرابع في عام 1831، وهو يرمز إلى الكرامة الملكية.



6- الجرم السماوي

من المفترض أن يمثل هذا الجرم السماوي الذهبي قوة الملك ووُضِع في اليد اليمنى للملك تشارلز أثناء التتويج، ويزن 1.3 كغم من الذهب والزمرد والياقوت واللؤلؤ والماس









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