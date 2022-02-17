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الخميس، 17-02-2022 01:54 م

أزال جزءا من أدمغتها.. مليارديرالأميركي متهم بـ تعذيب القرود

جزءا-من-أدمغتها-إيلون-ماسك-متهم-بـتعذيب-القرود-724x430


الوكيل الإخباري - بعد انتقادات كثيرة طالتها خلال الفترة الماضية، نفت شركة الملياردير الأميركي ايلون ماسك كل ما نسب إليها من اتهامات حول تعذيب حيوانات أثناء تجربة رقائق دماغ مستقبلية تدعي أنها ستسمح للمصابين بالشلل بالمشي مرة أخرى.

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وأكدت شركة Neuralink، لتطوير جهاز يربط أدمغة الإنسان بأجهزة الكمبيوتر، أن كل تلك الأحديث ما هي إلا مزاعم لا أساس لصحتها.

 

كما أعربت عن أملها في بدء التجارب البشرية على الجهاز المثير للجدل في وقت لاحق من هذا العام.

 

أتت هذه التطورات بعد شكوى قُدّمت الأسبوع الماضي ضد Neuralink وشريكها، مركز Davis National Primate Research Center في جامعة كاليفورنيا، إلى وزارة الزراعة الأميركية، اتهمت فيها الاثنين بأنهما قدما معاملة قاسية لقرود المكاك التي يستخدمونها لاختبار التكنولوجيا التي يعملان عليها.

 

وقالت لجنة الأطباء للطب المسؤول (PCRM) إنه بين عامي 2017 و 2020، خضعت قرود الاختبار لتجارب وصلت إلى حد التعذيب.

كما أضافت اللجنة غير الربحية والتي تعارض استخدام الحيوانات في التجارب الطبية، إن الفريق فشل في توفير الرعاية البيطرية المناسبة للقرود المحتضرة، واستخدم مادة غير معتمدة تُعرف باسم" BioGlue "قتلت الحيوانات بعد تدمير أجزاء من أدمغتهم.

 

كما زعمت أن قرود المكاك المستخدمة في التجربة كانت محبوسة بمفردها، وعانت من "صدمة في الوجه"، كما كان لديها نوبات والتهابات محلية في موقع الزرع.

 

لبنان 24 

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