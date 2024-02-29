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الخميس، 29-02-2024 10:27 ص

أزمة غير متوقعة بسبب 29 فبراير.. خلل يصيب نيوزيلندا بالشلل

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الوكيل الإخباري - أعلنت محطات وقود وشركة لخدمات المدفوعات في نيوزيلندا أن عددا من مضخات البنزين توقفت عن العمل بالبلاد، اليوم الخميس، نتيجة خلل في برمجيات الدفع بسبب أن السنة الجارية جاءت كبيسة.

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وأكدت شركات ألايد فيول وجال وزد إنرجي وبي.بي أن مضخات وقود ذاتية الخدمة تابعة لها في أنحاء نيوزيلندا لا تعمل بسبب مشكلات في نظام الدفع المستخدم.

 

وقال جون سكوت الرئيس التنفيذي لمجموعة إنفنكو، وهي مزود لحلول برمجيات الدفع، إن النظام توقف عن العمل بسبب "خلل راجع إلى السنة الكبيسة".

 

وقال سكوت إنه تم إيجاد حل لهذا الأمر الآن وهناك حاجة فقط لتعميمه على مضخات الوقود التي تأثرت في أنحاء البلاد.


ونيوزيلندا من أوائل الدول التي يبدأ فيها اليوم الجديد نظرا لفروق التوقيت بين الدول، لذا فإن المشكلة المرتبطة بوجود يوم 29 شباط، الذي يأتي مرة واحدة كل 4 سنوات، هذا العام ظهرت بها قبل غيرها.


وقال سكوت إن هذه مجرد مشكلة تتعلق بالكود الخاص بنيوزيلندا، وإنه بينما ليست هناك معلومة أكيدة لدى إنفنكو بشأن كيفية حدوث ذلك، فإنها ستحقق في الخلل خلال الأيام المقبلة.

 

سكاي نيوز 

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